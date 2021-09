Abp Ryś: głodnych trzeba nakarmić

Widziałem setki, a nawet tysiące (dokładnie 6,5 tysiąca) młodych ludzi, którzy z uwagą słuchali Bożego Słowa, i – nim poruszeni – poważyli się na decyzję nawrócenia i podejścia do sakramentu pojednania i pokuty, a następnie nie tylko z wielką radością, lecz także pobożnością, wręcz pietyzmem, przystąpili do komunii świętej. A wszystko to w czasie, w którym na co dzień epatowani jesteśmy wiadomościami o młodzieży odchodzącej od praktyk religijnych i katechezy (...). W tym świetle wszelkie zarzuty o rzekomą profanację czy brak szacunku wobec Eucharystii uważam za dalece niesprawiedliwe i bezpodstawne” – napisał metropolita łódzki, poproszony przez przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów bp. Piotra Gregera o wyjaśnienie, dlaczego podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji sprawował liturgię eucharystyczną z pominięciem obrzędów wstępnych mszy i liturgii słowa.

Abp Grzegorz Ryś przyznał, że nie dochował wszystkich norm liturgicznych, i szczerze przeprasza. Jednak „wydarzenie to miało charakter wyjątkowy i jednorazowy”.©℗