Nieinteresujące Obiekty Latające

Pytanie brzmi: co tutaj właściwie jest najdziwniejsze? Tajemnicze Niezidentyfikowane Obiekty Latające – bezlitośnie, choć oczywiście lege artis, zestrzelone 10 lutego nad Alaską przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych? Czy też raczej okoliczność, że ich zestrzelenie zostało natychmiast podane do publicznej wiadomości? Ostatecznie, takie sprawy zazwyczaj się utajnia, i to z powodów brzmiących całkiem racjonalnie. Chodzi mianowicie o to, żeby przedstawiciele nie tyle pozaziemskich cywilizacji, ile całkiem ziemskich mocarstw nie wiedzieli dokładnie, jakimi konkurencja dysponuje możliwościami obserwacyjnymi i militarnymi. Jeśli więc już tego typu informacje zostają ujawnione – co zdarza się nader rzadko, ostatnio rok temu, kiedy to w Kongresie USA odbyło się pierwsze od pół wieku otwarte przesłuchanie w sprawie UFO – opatruje się je starannymi didaskaliami. A także załącza...