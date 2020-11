Wojna w krainie Arki Przymierza

Termin trzydniowego ultimatum, jakie premier Abiy Ahmed postawił Tigrajczykom, upłynął o północy ze środy na czwartek. Tigrajczycy nie złożyli broni, nie poddali miasta i nie wydali rządowemu wojsku przywódców rebelii. Premier, który przed rokiem uhonorowany został Pokojową Nagrodą Nobla, rozkazał więc swoim generałom, by przystąpili do szturmu lub oblężenia półmilionowego Mekelie, stolicy 5-milionowej górzystej krainy Tigraju, najbardziej wysuniętej na północ prowincji Etiopii.

Wojna listopadowa za mgłą

W ekspedycję karną przeciwko Tigrajczykom etiopskie wojsko wyruszyło 4 listopada, a za powód, czy raczej pretekst do wojny, posłużyły październikowe zbrojne zajazdy tajemniczych napastników na wojenne bazy, koszary, a zwłaszcza magazyny broni rządowej armii. Premier Abiy oskarżył o to Tigrajczyków, którzy do czasu jego intronizacji rządzili przez...