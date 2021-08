Wszyscy na wojnę

Buntownicy z Tigraju, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo panującemu od 2018 roku premierowi Abiyowi Ahmedowi i zostali jesienią rozgromieni przez posłane przeciwko nim rządowe wojsko oraz wspierające ich oddziały z sąsiedniej Erytrei, w czerwcu przeszli do kontrnatarcia. Wyzwolili swoją stolicę Mekelie i większość Tigraju, upokorzyli etiopskie wojsko biorąc do niewoli kilka tysięcy jego żołnierzy. Ratując twarz, premier Abiy nakazał odwrót, a w stołecznej Addis Abebie ogłosił, że na czas pory deszczowej obowiązuje zawieszenie broni – chłopi muszą obsiać i obsadzić pola, by w przyszłym roku uniknąć głodu.

Nie wierząc jednak we wspaniałomyślność Abiya, pokojowego noblisty w 2019 roku, Tigrajczycy ruszyli za wycofującym się etiopskim wojskiem i przenieśli wojnę do sąsiednich prowincji Afar i Amhara.

Wojna i pomniki

Z kuzynami, Amharami,...