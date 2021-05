Wirusowe zapalenie władzą

Wygrana Modiego wyborach stanowych w Zachodnim Bengalu i jego stolicy, Kalkucie, miała po raz kolejny dowieść prawdziwości głoszonego przez jego wyznawców mitu, że indyjski przywódca jest niezwyciężony. Modiemu, któremu pewności siebie nigdy nie brakowało, zależało na zwycięstwie, by poszerzyć swoje szafranowe (barwy hinduskich nacjonalistów) królestwo z zachodnich i północnych Indii także na wschód. Poza tym Zachodni Bengal i Kalkuta uważane są w Indiach za jeden z najważniejszych punktów odniesienia w polityce, gospodarce, kulturze i historii. Zwycięstwo w Bengalu oznaczałoby nie tylko umocnienie rządów Modiego, ale utrącenie jego ostatniej konkurentki do władzy, Mamaty Banerjee, sprawującej – jako jedyna kobieta w dzisiejszych Indiach – stanowisko premiera stanowego w Kalkucie, ale przymierzanej również do posady krajowego premiera w Delhi.

Bitwa o Kalkutę

