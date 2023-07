Indie: opozycja jednoczy się na wybory

Zawiązanemu na początku tygodnia podczas narady w Bangaluru (dawniejszym Bangalore) opozycyjnemu przymierzu nadano imię INDIA. Partyjne konklawe wytłumaczyło, że jest ono skrótem oficjalnej i nieco sztucznie brzmiącej nazwy Indian National Development Inclusive Alliance (Zjednoczone Indyjskie Przymierze Narodowe na Rzecz Rozwoju).

Imię wybrano nieprzypadkowo. Wymyślono je właśnie po to, by uzyskać ten skrót – INDIA. India - to także angielska (angielski jest wciąż oficjalnym językiem) nazwa Indii. Odkąd Narendra Modi wdrapał się na główną scenę indyjskiej polityki, uważa, że tylko on i jego partyjni towarzysze mają prawo używać imienia ojczyzny.

Narodziny INDII

Na przełomie wieków, prąc do władzy, Modi zagarnął szafranowy, indyjski sztandar dla siebie i nie wypuszcza go z rąk. Odkąd w 2014 r. objął u rządy w Delhi, pisze na nowo indyjskie dzieje, podkreślając...