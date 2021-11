Więzień Saakaszwili

Micheil Saakaszwili, który w 2013 roku, po drugiej i ostatniej dozwolonej konstytucją kadencji, złożył prezydencki urząd, został aresztowany w ostatni dzień września w czarnomorskim kurorcie Batumi. Wrócił do kraju po kryjomu, ale z zamiarem wywołania nowej, ulicznej rewolucji. Miała być podobna do tej, która jesienią 2003 roku wyniosła go władzy i którą okrzyknięto „rewolucją róż”.

Saakaszwili wrócił do Gruzji po kryjomu, ponieważ jego następcy i polityczni pogromcy, przejąwszy rządy w Tbilisi, wytoczyli mu procesy o nadużycia władzy i prawomocnie skazali łącznie na dziewięć lat więzienia – trzy za pochopne zdaniem sędziów ułaskawienie zabójców pewnego przedsiębiorcy, zamordowanego w Tbilisi w i sześć za konszachty z ludźmi, którzy w 2005 roku pobili opozycyjnego posła. Przeciwko Saakaszwilemu toczą się jeszcze trzy inne procesy.

Były prezydent nie czekał, aż jego...