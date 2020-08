W pułapce lepszości

Dialog dwóch kobiet w sile wieku, zasłyszany na przystanku w podkrakowskiej wsi:

– Znowu nie ma rozkładu, znowu nie ma rozkładu!

– Kiedyś tego nie było, ale odkąd zaczęła się tu osiedlać ta hołota z miasta…

Taką anegdotę mogę przytoczyć bezkarnie, lecz gdyby ją odwrócić i skierować przeciw mieszkańcom wsi, powszechnie uznano by to za niegodne. Obelgi kierowane z góry na dół bolą bardziej, niż z dołu do góry. Dlaczego jednak w ogóle ktoś myśli o tym podziale w kategoriach lepszy–gorszy?

Bo o tym, że myśli, przekonywać chyba nie trzeba. Raczej zaskakiwać niektórych może twierdzenie, że nie jest to oczywiste. Od ponad dekady w kontaktach z dziennikarzami toczę zmagania związane z jednym słowem – „prowincja”. Wkładają je w moje usta, autoryzując wywiady i parafrazując moje wypowiedzi – choć sam nigdy bym go nie użył. Zwykle bardzo się dziwią, dlaczego widzę w...