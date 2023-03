Ukraińcy w Polsce rok po inwazji

W naszym kraju pozostaje wciąż ok. 1,3 mln ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed inwazją Rosji, a 1,5 mln wyrobiło sobie numer PESEL – podało MSWiA. Równocześnie, według szacunków rządu, z gościnności polskich rodzin skorzystało w ciągu ostatniego roku w sumie 1,6 mln Ukraińców, zaś 500 tys. przeszło przez miejsca zbiorowego zakwaterowania – spora część z tej puli pojechała dalej na Zachód bądź wróciła do Ukrainy. Dzięki danym dotyczącym nowych numerów PESEL wiadomo, że najwięcej uchodźców (105 tys.) trafiło do Warszawy, zaś na kolejnych miejscach znalazły się: Wrocław (ponad 44 tys.), Kraków (ponad 31 tys.), Poznań (26 tys.) i Gdańsk (17 tys.).

Zdecydowana większość przybyszów zza wschodniej granicy to kobiety z dziećmi, co sprawiło, że zmieniła się nie tylko liczba Ukraińców w Polsce, ale też profil tej grupy – więcej jest w niej osób młodych, w stosunku do okresu...