Ufność na miarę czasów

Nowy Rok rozpocznie się pod znakiem trwającej wojny. Ukraińcy płacą za swoją wolność straszną cenę. A my, jak mówi w tym numerze opat tyniecki o. Szymon Hiżycki, „doświadczyliśmy sytuacji, że przychodzi obcy, ale on okazuje się nie być wrogiem. Wydobywa w nas głęboko ukryte pokłady dobra. Odkrywamy, że jesteśmy zdolni do wielu więcej wyzwań, niż przypuszczaliśmy. Trudno powiedzieć, kto komu więcej tu dał. My ofiarowaliśmy uchodźcom dach nad głową, a oni nam pokazali, jacy naprawdę jesteśmy”.

Nasze rozliczenia – że przecież Polacy wobec Ukrainy nie zawsze byli w porządku, a i Ukraińcy też wobec nas – mogły ciągnąć się bez końca. Tymczasem to, co dzieje się teraz, to jakby reset i program nowej epoki, nowych relacji, nowych przyjaźni. Zobaczmy to i nie straćmy z oczu, nie brak przecież ludzi, którzy od starych...