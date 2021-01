Trzask kraty

Wszystko zostało powiedziane i napisane. Świat przypomina puste wiadro. Nic z niego nie zaczerpniesz. Kultura, cywilizacja, społeczeństwo, polityka – leżą suche jak wiór i nadają się co najwyżej na podpałkę w piecu. Żadnych ożywczych soków, żadnych odurzających destylatów, o podniecających truciznach nawet nie wspominając. To są czarne dni w życiu felietonisty. Jedynie Krzysztof Varga potrafi wybrnąć z takiego impasu, ponieważ dla niego wszechświatowa rzeczywistość jest wielkim tekstem błagającym o kontrtekst, jest narracją skamlącą o komentarz. No ale Varga jest jeden.

A ja siedzę i patrzę na świat jak cielę na malowane wrota i nic nie przychodzi mi do głowy. Napisz o tym, o tamtym, o tamtej. Napisz o sobie. O sobie już nie mogę, odpowiadam. O innych kompletnie mi się nie chce. O Kościele napisz, o biskupach, o rządzie. Takie rzeczy chcą ludzie teraz czytać. Pisałem, ale nie...