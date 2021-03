To także nasza pascha

ARTUR SPORNIAK: Liturgia Wielkiego Tygodnia pojawiła się dopiero w IV wieku – co było wcześniej?

O. DOMINIK JURCZAK OP: Na pewno celebrowano paschę w dwóch cyklach: raz w ciągu roku, co wiązało się z kontynuowaniem tradycji żydowskiej świętującej w dniu 14 nisan wspomnienie wyjścia z Egiptu, oraz co niedzielę, jako cotygodniowe wspomnienie zmartwychwstania Jezusa.

Ten drugi sposób jest wcześniejszy. W 20. rozdziale Ewangelii św. Jana przeczytamy, że apostołowie zgromadzili się „po ośmiu dniach” od zmartwychwstania. To świadectwo wczesnej praktyki gromadzenia się chrześcijan co tydzień, by wspominać zmartwychwstanie.

Czy pascha pierwszych chrześcijan różniła się od żydowskiej?

Trudność sprawia inne pytanie: czy żydowska pascha przeżywana przez Jezusa w Wieczerniku była już pierwszą mszą, czy jeszcze nie była? Nie ma na nie jasnej...