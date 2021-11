Szeryf pośród ubogich

Już niedługo ekonomia stanie się – obok piłki nożnej i medycyny – przedmiotem ogólnonarodowej refleksji oraz źródłem lęku dla milionów Polaków. Październikowa inflacja mogła zaskoczyć nawet pesymistów: 6,8 proc. rok do roku i – co niepokoi jeszcze bardziej – aż 0,9 punktu procentowego w porównaniu z wrześniem. Kto jeszcze miał złudzenia, że NBP wiedział, co mówi, gdy przed wakacjami zapowiadał koniec wzrostu cen pod koniec roku, ten szybko rewiduje dziś poglądy. Tak dużej dynamiki nie zanotowano od kwietnia, kiedy inflacja urosła z 3,2 do 4,3 proc. A niewykluczone, że nowy rok witać będziemy dwucyfrowym wynikiem.

Dajemy podwyżki, dbamy o najsłabszych

Tymczasem na cenowe koszmary, które zaczynają prześladować nas przy każdych zakupach, politycy obozu władzy mają jeden przekaz dnia: we wrześniu przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. rok do roku, podwyżki nadal...