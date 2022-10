Spółka skarbu partii

Komisja Europejska powiedziała dość. 19 września zawnioskowała do Rady Europejskiej, by Węgry nie otrzymały 7,5 mld euro środków z programów operacyjnych. To koniec zabawy w kotka i myszkę z Viktorem Orbánem, który nie zamierza nic robić z oskarżeniami o naruszanie praworządności. Jeśli Rada się zgodzi, do Węgier nie trafi co trzecie euro zapisane w unijnym budżecie do 2027 r.

Brukseli nie chodzi o praworządność rozumianą jako wartość sama w sobie, ale raczej o to, by pieniądze płynące nad Dunaj nie wsiąkały w prywatne kieszenie. Według Unijnego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Węgry wiodą niechlubny prym wśród państw unijnych, jeśli chodzi o przekręty związane z funduszami. W latach 2015-19 miało w ten sposób uciec ponad 3,9 proc. wszystkich pieniędzy, jakie trafiły do Madziarów. Ponadto w zbyt wielu przetargach publicznych brał udział jeden uczestnik, co jest...