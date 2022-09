Telewizja wspaniała jak nigdy. Jak Jacek Kurski budował machinę propagandową

Tego nikt – poza wąską grupą wtajemniczonych – się nie spodziewał. W poniedziałkowe południe Rada Mediów Narodowych na zdalnym posiedzeniu wysłuchała sprawozdania prezesa TVP Jacka Kurskiego o inwestycjach budowlanych. Według wersji przedstawionej przez członka Rady z rekomendacji Lewicy Roberta Kwiatkowskiego, Kurski nagle oznajmił, że musi jechać do Skierniewic. Gdy tylko się rozłączył, przewodniczący Rady Krzysztof Czabański złożył wniosek o jego odwołanie, który natychmiast został rozpatrzony i jednomyślnie przyjęty. „Kurski się nie spodziewał – powiedział Kwiatkowski portalowi OKO.press. – To wyglądało jak egzekucja w ciemnym kącie. Prezesura TVP to było jego marzenie. A tutaj odwołanie bez dwóch słów podziękowania, bez spotkania z ludźmi, na marginesie dyskusji o TVP Kielce i Gorzów oraz o redakcji zamiejscowej w Elblągu”.

Na tym samym posiedzeniu powołano nowego prezesa...