Po pierwsze: używamy tego kapitalnego określenia, oddaje ono bowiem sens, smak i piękno mowy ojczystej. Pielęgnowanie tych walorów jest przecież naszą misją i psim obowiązkiem. Po drugie: ruszamy ten temat, bo jest on nieustannie świeży, choć wciąż wydaje się nam, że omawiający błąkają się jednak w egipskich labiryntach pozbawionych oświetlenia. Oczywiście, można sobie cokolwiek twórczo pomniemać na temat upadku demokracji, dajmy na to, w Anglii, we Francji bądź w Niemczech. To znaczy wszędzie tam, gdzie jej obecność nie budzi niczyjej wątpliwości poza specyficznymi tam kręgami specyficznych osobników o specyficznej umysłowości.

Ktoś tu teraz ze łzami w oczach powie, że sugerowanie braku prawdziwie europejskiej demokracji w Polsce to klasyczna dla naszej formacji skłonność do pomniejszania naszej tzw. „drogi ku…”, że w odwiecznym przyklęku traktujemy Zachód i jego idee jako...