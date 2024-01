Putin nasila terror przed marcowymi „wyborami”

Na stanowisko Francji zareagował były prezydent Dmitrij Miedwiediew, który od pewnego czasu na swoim koncie w Telegramie gromi wrogów Rosji niewybrednymi słowami. „Nigdy nie lubiliśmy Francuzów. Bo to żabojady, walczyli z nami. I w ogóle to p-ry, nie mam na myśli pionierów (użyty przez Miedwiediewa skrót można odczytać jako wulgarne, obraźliwe słowo „пидо*ы”). I teraz przekonaliśmy się o tym. MSZ Francji napisało, że uderzenie na Biełgorod z użyciem pocisku kasetowego to prawo do samoobrony. Co za kloaka. Szumowiny. Potwory”.

Teatr jednego aktora

Na koniec kilka słów o kontekście wydarzeń ostatnich dni. Wszystko, co teraz dzieje się w Rosji, jest podporządkowane jednemu celowi: „wyborom Putina”. Cały aparat państwowy nastawiony jest na odegranie tego spektaklu, w którego finale Władimir Władimirowicz zostanie obwołany prezydentem. Wojna jest głównym narzędziem w operacji uzurpowania władzy. W umysłach Rosjan ma powstać wrażenie, że Putin panuje nad sytuacją i wszystko idzie zgodnie z planem (choć nie idzie).

Politolog Abbas Galliamow (który niegdyś pracował dla Kremla, a obecnie przebywa na emigracji i został uznany za „agenta zagranicznego”) tak przedstawia plan władz: „Putin pokazuje, że może jeszcze długo tak walczyć. Choć tak naprawdę nie może. Wojna jest głównym stworzonym przez niego produktem politycznym. Jeśli ludzie (i społeczeństwo, i elity) uznają, że ten produkt nie jest im potrzebny, to polityczna wartość Putina wyzeruje się jak jego dotychczasowe kadencje. Dlaczego Putin wybrał taką wątpliwą strategię? Rosyjska armia utknęła pod Awdijiwką. Putin nie może teraz poderwać armii do ataku. Dlatego poszukuje surogatów: ostrzeliwuje miasta, obiekty cywilne, żeby pokazać, że coś robi. Aby odsunąć w czasie pojawienie się w społeczeństwie wątpliwości co do celowości kontynuowania wojny. Być może po wygranych wyborach ogłosi nową mobilizację i znowu ruszy na Awdijiwkę”.

Być może. Ale to po „wyborach”. Na razie Putin będzie prężył muskuły i ścinał niepokorne głowy, aby wygrać.