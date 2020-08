Przybysze z Półksiężyca

W kwestii pochodzenia jest tajemniczy wręcz przysłowiowo. Zwłaszcza jak na zwierzę domowe żyjące niemal u co czwartego człowieka – według przeprowadzonego w 22 krajach sondażu GfK z 2016 r. przegania go w popularności tylko pies, kompan co trzeciego respondenta. Wciąż stosunkowo niewiele wiemy o tym, skąd się wziął i jak doszło do jego udomowienia.

– Historia kota ma zupełnie kocią naturę – mówi dr Magdalena Krajcarz, ­archeozoolożka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Jest pierwszą autorką opublikowanych właśnie w prestiżowym czasopiśmie naukowym „PNAS” badań, które rzucają nieco więcej światła na ślady kocich łapek odciśnięte krok w krok, acz z pewnym dystansem, za historią naszego gatunku.

Tę historię badacze wyczytali z kilku kostek.

Kocia kołyska

Jeszcze do niedawna nauka nie wiedziała nawet, od którego dzikiego gatunku z rodzaju Felis pochodzą...