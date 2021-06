Pożegnanie z bronią

Francuzi żegnają się z Sahelem w tym samym czasie gdy Amerykanie, po 20 latach wojny, wynoszą się z Afganistanu. Prezydent Emmanuel Macron, podobnie jak jego amerykańscy koledzy po fachu Joe Biden i Donald Trump, czekał tylko na dobry pretekst, by wycofać się z wojny z dżihadystami. Chciał to zrobić tak, by nie zostać posądzonym o kapitulację i rejteradę. Najlepszy pretekst dali mu afrykańscy sojusznicy. W Mali wojskowi dokonali drugiego w niespełna rok zamachu stanu i przejęli władzę w kraju, a co gorsza zaczęli się z dżihadystami po cichu układać. Podobnie rządzący w Burkina Faso.

Początek w Bamako

Początki misji Francji w Sahelu sięgają przełomu 2012 i 2013 r. W tamtym czasie dżihadyści z Sahary pomagali malijskim Tuaregom wywołać wojnę domową. Gdy już wspólnie pokonali rządowe wojsko i na północy kraju...