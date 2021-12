Spędź Święta z księdzem Bonieckim i Podkastem Powszechnym

Aż trzy odcinki Podkastu Powszechnego na Święta Bożego Narodzenia.

Ksiądz Adam Boniecki opowiada Katarzynie Kubisiowskiej o najlepszym prezencie, jaki dostał i o tym, jakie prezenty sam daje. O tym, jakie wspomnienia przywodzą mu na myśl Święta i dlaczego uważa je za zbyt bajkowe.

Magdalena Łanuszka: Już w starożytności lew był uznawany za króla zwierząt, oraz postrzegany jako zwierzę o symbolice solarnej, czyli powiązanej ze słońcem. Ponieważ według starożytnego kalendarza 25 grudnia wypadało przesilenie zimowe, uważano, że był to dzień „narodzin Słońca”. W IV wieku Kościół zdecydował o wyznaczeniu na ten właśnie dzień święta Bożego Narodzenia, które zastąpiło pogańskie obchody...

Choć wydają się tak proste, jak mało co niosą moc znaczeń, skojarzeń i wspomnień. W naszej kuchni, domach – i w naszej kulturze. Teraz, gdy w większości domów trwa rytualne lepienie pierogów, porozmawiajmy o tym, jak mąka łączy się z wodą. I o tym, jak to łączy nas. O kluskach, pierogach, makaronie, o ich regionalnej rozmaitości i znaczeniach, które niosą, rozmawiają Paulina Nawrocka-Olejniczak, autorka podkastu „Zabawy jedzeniem” i książki o kluskach, Paweł Bravo, felietonista kulinarny „Tygodnika” i Michał Kuźmiński, dziennikarz, autor tekstu o historii pierogów w świątecznym „TP” i książki „Nauka w kuchni”.

Smacznego!

Dziękujemy Patronkom i Patronom za wsparcie. Jest Was coraz więcej, a to powód do dumy dla twórców Podkastu Powszechnego.

Listę najbardziej hojnych Patronek i Patronów znajdziecie pod adresem: powszech.net/halloffame

Dziękujemy!

PS

W piątek 24 grudnia o godz. 12.45 na naszym kanale na YouTube pojawi się archiwalny prezent: specjalnie dla Podkastu Powszechnego swoją opowieść wigilijną czyta Paweł „Pablopavo” Sołtys. Weź, słuchaj!