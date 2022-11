Płótno ciałem się stało. Naukowcy odtworzyli postać z Całunu Turyńskiego

W sali leży martwy mężczyzna. Jest nagi. Ma 178 centymetrów wzrostu, waży 75 kilogramów. Głowę ma pochyloną do dołu, jedną stopę zadartą, drugą opuszczoną, splecione ręce zasłaniają części intymne. Na ciele widoczne są liczne, świeże rany. Wygląda, jakby zastygł w tej pozycji. Wchodząc do sali, trzeba mieć ręce schowane za siebie. Ciała nie wolno dotknąć, mimo że to nie zwłoki, a hiperrealistyczna figura Jezusa.

Twórcy wystawy „The Mystery Man” („Tajemniczy mężczyzna”) odtworzyli wizerunek Chrystusa w trzech wymiarach na podstawie 15 lat badań nad Całunem Turyńskim.

Jak podkreślają, jest to pierwsze przedstawienie Jezusa wykonane bez ingerencji artysty.

Prawdziwa twarz

Z początku wystawa nie wydaje się nadzwyczajna. Audioprzewodnik wyjaśnia, że patrzymy na oryginalne monety z czasów Piłata, narzędzia tortur znane w starożytności i przedstawienia świętych...