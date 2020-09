Niepoprawny jak Zieja

Premierę, planowaną na 13 marca, opóźniono z powodu epidemii. W „Tygodniku” zamieściliśmy obszerne omówienie pióra Jerzego Sosnowskiego, po którym nie widzę potrzeby pisania nowej recenzji. Chcę się jednak podzielić kilkoma refleksjami o księdzu Ziei.

Poznałem go najpierw jako słuchacz jego kazań, potem osobiście. Był i pozostał dla mnie ważny. Bałem się, że film będzie hagiograficzną opowieścią o jakimś innym, wymyślonym przez twórców księdzu. Tak się nie stało. Być może – tak myślałem, oglądając film – Andrzej Seweryn, który wcielił się w bohatera filmu, też znał księdza osobiście? Bo uchwycił w tej postaci to, co było najistotniejsze.

Z jego bogatego życiorysu szczególnie zapadła mi w pamięć pozornie drobna historia o tym, jak w poszukiwaniu ewangelicznego stylu życia – jako młody ksiądz – wstąpił do kapucynów....