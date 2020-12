Niemców portret własny

Niemieckie słowo Tatort to dosłownie „miejsce zbrodni”. To także nazwa serialu kryminalnego, emitowanego co tydzień przez niemiecką telewizję publiczną ARD. Zawsze w niedzielę o godzinie 20.15. Zawsze z tą samą – dziś już bardzo retro – czołówką. Niedawno minęło 50 lat od wyświetlenia pierwszego odcinka.

„Tatort”, czyli co?

W Polsce trudno wyjaśnić, co to właściwie jest ten „Tatort”. Hasło „serial kryminalny” niewiele tłumaczy. W czasach Netfliksa i HBO słysząc „serial”, spodziewamy się atrakcyjnie podanego dania serwowanego po 8-10 odcinków na sezon, maksimum dwa sezony rocznie. Jednak po 5-8 takich sezonach nawet najlepszy pomysł się przejada, na jego miejsce wjeżdża nowa serialowa strawa.

Jeśli więc konsumowanie współczesnych seriali porównać do ciągłych kulinarnych podróży i testowania nowych smaków albo receptur, to „Tatort” jest czymś przeciwnym. To stałe...