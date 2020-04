Mniej to nowe więcej

Dr Iga Kazimierczyk, pedagożka: Czas kwarantanny to szansa, by przekierować uwagę w stronę fascynacji, jakie mają uczniowie. By dać im czytać, pisać, tworzyć filmy, teledyski, memy, gify – wszystko to, w czym są przecież świetni!