Maroko: odwrót Braci Muzułmanów

Marokańscy Bracia Muzułmanie z partii Sprawiedliwość i Rozwój, filii ruchu powstałego przed prawie stu laty w Egipcie, spodziewali się, że wrześniowe wybory do parlamentu i samorządowe mogą nie pójść im tak dobrze, jak dwie poprzednie bezapelacyjnie wygrane elekcje. Wiosną, na polecenie panującego od 1999 roku króla Mohammeda VI poprawiono ordynację wyborczą tak, by liczbę zdobytych mandatów uzależnić od liczby uprawnionych do głosowania, a nie od liczby zdobytych głosów. Bracia Muzułmanie, którzy od początku swego istnienia stawiają na pracę u podstaw i bliski kontakt z arabską ulicą, narzekali, że poprawki wymierzone są właśnie przeciwko nim, najumiejętniej zabiegającym o wyborców, i przeciwko wielkim i bogatym partiom w ogóle, służą zaś partiom słabym i niemającym poparcia. Skutkiem tych poprawek – przewidywali marokańscy Bracia Muzułmanie – będzie mnogość partyjnych stronnictw w...