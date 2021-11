WOJCIECH BRZEZIŃSKI: To chłopiec czy dziewczynka?

PROF. LEE BERGER: W przypadku skamieniałości dzieci ustalenie płci często jest trudne. Na razie mówimy o niej jako o dziewczynce. Ma dość drobne zęby jak na przedstawicieli jej gatunku. Ale myślę, że niedługo ustalimy płeć ostatecznie.

Co wiemy na pewno?

Mamy 28 fragmentów czaszki i sześć zębów. Już samo to jest niezwykłe, bo prawie nigdy nie odnajdujemy dziecięcych czaszek. Na każdych sto szczątków dorosłych znajdujemy może jedno dziecko i zazwyczaj są to tylko pojedyncze zęby. To konkretne dziecko miało od czterech do sześciu lat. Po analizach w synchrotronie będziemy w stanie określić wiek z dokładnością do kilku dni.

Dzięki Letimeli będziemy próbowali zrekonstruować cykl rozwojowy w jej gatunku. Np. jak długo trwało dzieciństwo. Czy Homo naledi byli pod tym względem podobni...