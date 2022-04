Las bez certyfikatu

Powód: LP uważają, że mają zbyt mało do powiedzenia przy ustalaniu reguł certyfikacji. FSC to jeden z dwóch najważniejszych na świecie standardów produkcji drewna, gwarantujący odpowiedzialną hodowlę lasu. Jego brak zamyka wiele drzwi: polski tartak, który nie będzie miał FSC, nie sprzeda desek do Ikei i wielu innych firm.

Utrata FSC to potencjalnie gorzej chronione lasy i konsekwencje ekonomiczne. Już od dawna obserwujemy gwałtowny wzrost cen drewna, a odcięcie kolejnego źródła nie pomoże, zwłaszcza przy wojennym embargu na import z Rosji i Białorusi.

Certyfikat dla RDLP w Gdańsku wygasa 12 listopada. Na razie jej szef, Bartłomiej Obajtek, zapytał, co o jego pomyśle myślą przedsiębiorcy. Myślą źle, zwłaszcza że w październiku 2021 r. certyfikat straciła dyrekcja w Łodzi, a od wielu lat nie ma jej Krosno.©℗

W lasach rządzi korporacja: Sytuacja finansowa Lasów Państwowych jest zbyt dobra w stosunku do reszty kraju. Ich przywileje są nieuzasadnione.