Kultura w skrócie

W TEATRZE

Teatr Nowy Proxima wystawi sztukę o prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim. Tekst napisze Ziemowit Szczerek, wyreżyseruje Piotr Sieklucki, zagrają aktorzy z Ukrainy, którzy mieszkają w Krakowie albo właśnie do niego dotarli. Premiera planowana jest na koniec kwietnia.

W TELEWIZJI

Tymczasem do szwedzkiej firmy, dystrybutora słynnego serialu komediowego z Zełenskim w roli głównej, ustawiła się kolejka kilkunastu europejskich stacji chętnych do nabycia praw do jego emisji. Tantiemy przekazane zostaną ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi. „Sługę narodu” można na razie oglądać na YouTubie. Film opowiada o perypetiach nauczyciela historii Wasyla Pietrowicza Gołoborodko, wroga oligarchów, który został prezydentem.

Z POMOCĄ

Ukraińscy artyści, pisarze i tłumacze otrzymują na bieżąco wsparcie wielu polskich instytucji kultury. Wrocławski Dom Literatury oraz Instytut Książki poza dachem nad głową zapewniły gościom granty i pracę. Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiły swój program stypendialny – formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie sdk.pl. Listę instytucji wspierających artystów znaleźć można także na stronie MKiDN w zakładce „Dla Ukrainy”.