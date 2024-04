Prezydentem Słowacji zostanie Peter Pellegrini. To cios dla prozachodniej opozycji i zwolenników wspierania Ukrainy

Prezydent z premierem

W kampanii Ivan Korčok ostrzegał, że jeśli przegra, to władza w kraju znajdzie się w jednych rękach. I rzeczywiście, Pellegrini i Fico są mocno powiązani. 48-letni Pellegrini karierę polityka rozpoczął w szeregach partii Smer i szybko wspinał się w górę – od asystenta posła w 2002 roku przez mandat parlamentarny, a potem tekę ministra doszedł do stanowiska premiera w 2018 roku (objął je po wymuszonej przez społeczne demonstracje dymisji Ficy). W 2020 roku odsunął się na chwilę od kontrowersyjnego szefa i powołał własną partię Hlas – w założeniu prozachodnią socjaldemokrację, działającą inaczej niż Smer. Jednak po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych Pellegrini zdecydował się wrócić do współpracy z Ficą i wejść do koalicji rządzącej (co znaczące, bo bez mandatów Hlasu Fico nie zostałby premierem).