Słowacy wkrótce wybiorą prezydenta. Dlaczego więc na ostatniej prostej przed głosowaniem w kraju dyskutuje się głównie o niedźwiedziach?

„Tego niedźwiedzia nie powinno tu być” – mogliby z kolei powiedzieć mieszkańcy Liptowskiego Mikulasza, dużego przecież miasta. Oceniając zachowanie niedźwiedzia na ulicach Mikulasza, eksperci twierdzą jednak, że był on w panice, być może wywołanej wcześniejszym zachowaniem człowieka. Twierdzą, że nie był to wcale niedźwiedź „oswojony”, szukający w ludzkich osadach łatwego pożywienia.

„Ludojady” w kampanii

Spór o niedźwiedzie – o to, jak je traktować – to jednak na Słowacji nie tylko dyskusja przyrodników i leśników, lecz także sprawa bardzo polityczna.

Już w ubiegłym roku, podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi, był to jeden z gorących tematów. Kiedy latem 2023 r. niedźwiedzie zaczęły pojawiać się blisko dróg i domów, i gdy doszło do kilku ataków na ludzi, politycy zaczęli wzywać do jak najszybszej rozprawy z tymi zwierzętami. „Ludojady”, „inwazja niedźwiedzi” – podbijano emocje.

W sondażu z sierpnia ubiegłego roku, w szczycie kampanii wyborczej, za społeczny problem, który politycy powinni rozwiązać, uznało niedźwiedzie ponad 70 proc. ankietowanych Słowaków.