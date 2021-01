Kościół w skrócie

MEDAL KARSKIEGO

„Z ogromną troską i bólem mówi o Kościele przechodzącym dziś czas próby i zwraca uwagę na potrzebę otwartości i dialogu” – tak Towarzystwo Jana Karskiego uzasadniało przyznanie medalu 75-lecia misji Jana Karskiego ks. prof. Andrzejowi Szostkowi, studentowi i doktorantowi Karola Wojtyły, a potem jego następcy w Katedrze Etyki KUL, długoletniemu prorektorowi i rektorowi tej uczelni. Medal wręczył abp Grzegorz Ryś.

OPUSZCZONY

Papież odniósł się do śmierci bezdomnego Nigeryjczyka, który zamarzł w pobliżu placu św. Piotra. „Grzegorz Wielki w obliczu śmierci żebraka z powodu zimna powiedział, że w tym dniu nie będzie odprawiana żadna msza, ponieważ jest to dla nas Wielki Piątek. Pomyślmy o Edwinie. Zastanówmy się, co czuł ten 46-letni człowiek, na mrozie, ignorowany przez wszystkich. Opuszczony nawet przez nas” – powiedział Franciszek po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.

REKORDOWE ODSZKODOWANIE

Australijska archidiecezja Perth musi wypłacić 2,45 mln dolarów australijskich (ponad 7 mln złotych) mężczyźnie wykorzystywanemu jako dziecko (w latach 1978-80) przez ks. Bertrama Adderleya. Wcześniejszy ordynariusz duchownego, choć wiedział o przestępstwach seksualnych, nie reagował odpowiednio.