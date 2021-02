Kawangware jest wszędzie

Kiedy kilka lat temu Moffat przybył do Kawangware, nie wiedział, z jakimi trudnościami będzie się mierzył. Od dłuższego czasu śledził kenijskie statystyki dostępu do wody, edukacji, a przede wszystkim opieki medycznej. Okręg Kawangware – położony w zachodniej części Nairobi, ponad czteromilionowej stolicy Kenii – wypadał w nich najgorzej. Wielu jego mieszkańców to analfabeci. Z powodu źle funkcjonującej kanalizacji często chorują. Ich wiedza na temat chorób, także tych przenoszonych drogą płciową, jest znikoma.

Moffat postanowił to zmienić. Dzięki poznanym na studiach ludziom z Wielkiej Brytanii, USA czy Francji zebrał fundusze i założył FreMo – klinikę, w której odtąd każdego roku rodzi się ponad 200 dzieci. – Największą aspiracją jest znalezienie rozwiązań dla przeszkód, które napotykasz osobiście lub jako społeczność. To największa pasja, która wymaga wizji, celu i wsparcia...