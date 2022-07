Jeszcze młodsi pójdą za kraty

Chodzi m.in. o zabójstwa czy gwałty. Wcześniej w takich przypadkach orzekano często jedynie dozór kuratora. Obniżono też wiek odpowiedzialności prawnej do 10 lat oraz przedłużono możliwość przebywania w poprawczaku do 24. roku życia. Może zatem się zdarzyć, że dziesięciolatkowie trafią do tych zakładów wspólnie z dorosłymi. Gamę środków przymusu powiększono o gaz pieprzowy, kajdanki, paralizator oraz izolatkę. W tej samej ustawie dano dyrektorom szkół możliwość stosowania wobec uczniów kar za drobne przewinienia, np. kierowania do prac na rzecz szkoły.

ZOBACZ TAKŻE:

Z resocjalizacją jest jak z yeti: każdy słyszał, ale nikt nie widział na własne oczy – mówią więźniowie. Polskim systemem penitencjarnym rządzą przemoc, nuda i korupcja >>>>

Krytycznie o ustawie mówią pedagodzy oraz psychologowie. Według nich przepisy spowodują brutalizację resocjalizacji, mogą też przyczynić się do zmiany charakteru szkoły z edukacyjnego na karny.

W preambule ustawy zawarto odwołanie do wartości chrześcijańskich ze szczególną w wychowaniu rolą rodziny. ©℗