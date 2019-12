Jak przełamać stereotypy o pedofilii?

Przecież tyle lat żyję i nigdy nie spotkałem się z takim problemem – czy doniesienia są prawdziwe? Dlaczego osoby pokrzywdzone zgłaszają się dopiero teraz, po wielu latach? Wykorzystanie małoletnich ma miejsce też w innych środowiskach – dlaczego atakowany jest tylko Kościół? Ile czasu będzie trwało to samobiczowanie? Następnie autorzy listu – diecezjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Marcin Cholewa i duszpasterz osób skrzywdzonych ks. Artur Chłopek – ukazują perspektywę skrzywdzonych. „Tego rodzaju lęki i obawy mogą sprawiać, że osoby skrzywdzone nie otrzymają w naszych wspólnotach kościelnych potrzebnego wsparcia” – piszą i pokazują, czego się one boją i jak im pomóc. Do listu dołączone zostały kolorowe ulotki z kontaktem do instytucji (nie tylko kościelnych) niosących pomoc – w niektórych gablotkach parafialnych już zawisły.

Akcja uzyskała aprobatę abp. Marka Jędraszewskiego. Jak dowiedział się „Tygodnik”, list będzie przesłany do wszystkich polskich parafii razem z materiałami na dzień modlitwy i postu za grzech wykorzystania małoletnich (przypada 28 lutego 2020 r.). ©℗

