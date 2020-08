Historyczna zgoda między Izraelem i ZEA

Intencją tego dealu, dokonanego przy współudziale USA, ma być nawiązanie pełnych dyplomatycznych relacji między oboma krajami.

Dlaczego ogłoszono je teraz? W lipcu premier Beniamin Netanjahu miał dokonać aneksji części Zachodniego Brzegu. Porozumienie z ZEA, jak twierdzi premier, tylko odracza aneksję. Netanjahu uważa też, że udowadnia ono lewicy, iż nie trzeba ustępstw wobec Palestyńczyków, by posuwać do przodu proces pokojowy. Dla niego ten układ to także sukces, tak potrzebny mu po fatalnym zarządzaniu kryzysem epidemicznym.

Czytaj także: „Bolszewicy, anarchiści, rozsiewacze chorób” – tak premier Netanjahu mówi o demonstrantach, którzy koczują pod jego oknami. Wie jednak, że jego złota klatka się trzęsie.

Zdaniem polityków ZEA ugoda ma pomóc w negocjacjach między Izraelczykami i Palestyńczykami. W interesie obu krajów jest też budowanie przeciwwagi dla Iranu. Umowa pokazuje silną pozycję Izraela i słabą Palestyńczyków: to kolejny deal, podczas którego o ich sprawach mówi się, nie zapraszając ich do rozmów. ©