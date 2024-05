Daniel Obajtek: państwo to ja

Co ważniejsze jednak, rozpoczął się tym samym swoisty mecz między Obajtkiem a komisją śledczą. Niewykluczone, że w ramach tego meczu czekają nas kolejne zwody byłego prezesa Orlenu. Będą one jeszcze skuteczniejsze, jeśli Obajtkowi uda się zdobyć mandat do PE.

Komisja śledcza w tej sprawie reprezentuje autorytet państwa. Dlatego musi zrobić wszystko, by nie dać się ograć. Niestety może to nie być łatwe, co wiele mówi o możliwościach państwa w rozgrywce z takimi ludźmi jak Daniel Obajtek.