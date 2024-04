Wybory do Parlamentu Europejskiego: co mogą dać Kamińskiemu, Wąsikowi i Obajtkowi?

Nieco inny charakter ma układanie list partii rządzących. W ich przypadku wybory do Parlamentu Europejskiego są rodzajem „chwili prawdy” i obnażają prawdziwe motywy zaangażowania politycznego. Jeżeli ktoś zamiast udziału w rządzeniu wybiera mandat w PE, którego polityczne znaczenie jest niewielkie i odwrotnie proporcjonalne do związanych z nim gratyfikacji finansowych – może to oznaczać, że pieniądze są głównym motywem jego aktywności. Wyraźna mniejszość to politycy, którzy z racji swojego doświadczenia w sprawach międzynarodowych przydają się bardziej w Brukseli czy Strasburgu niż w Warszawie.

Istnieje też druga okoliczność powodująca, że skład list wyborczych do europarlamentu może odsłaniać polityczne prawdy. Chodzi o to, że czasem na listy te trafiają osoby, których liderzy chcą się z jakiegoś powodu pozbyć, a wybory do PE są okazją do zrobienia tego w białych rękawiczkach. Tak niegdyś było z Beatą Szydło, która zdymisjonowana z funkcji premiera stanowiła dla rządzącego PiS rodzaj politycznego wyrzutu sumienia. Wysłanie do Brukseli pozwoliło elegancko ten problem rozwiązać. W przypadku obecnego rządu Donalda Tuska wiele wskazuje na to, że start niektórych ministrów do PE jest okazją do bezbolesnego pozbycia się ich w sytuacji, w której premier jest rozczarowany efektami ich pracy.

Analizując przed pójściem do urn listy do PE, warto wszystkie te względy mieć na uwadze.