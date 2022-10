Czy rośliny się uczą?

Zwierzęta są znacznie wygodniejszym materiałem do badań, bo „coś robią” – zmienia się ich zachowanie, poruszają się. Możemy zobaczyć, jak podejmują decyzje, skręcając w labiryncie, i zapamiętują lepsze oraz gorsze wybory, gdy ponownie znajdą się w tym samym labiryncie kolejnego dnia. W naturze pomaga im to mierzyć się z przeciwnościami losu, uciekać w cień podczas skwaru i chować się do ciepłej nory, gdy zapada zmrok. Ale rośliny też borykają się z różnymi problemami, więc i one powinny „coś robić”, aby zapamiętywać i lepiej przygotowywać się na czekające wyzwania. Dobór naturalny jest bowiem bezlitosnym sitem, które w toku ewolucji wyeliminowałoby niedostatecznie przygotowane organizmy.

Aby rozstrzygnąć, czy rośliny rzeczywiście potrafią się uczyć i zmieniać swoje reakcje, potrzebny będzie eksperyment. Już w latach 60. XX w. zaobserwowano, że mimoza, znana z błyskawicznego...