Czy papież wie, co mówi

EDWARD AUGUSTYN: Co się dzieje w Watykanie? Franciszek nazywa ­rosyjską propagandzistkę Darię Duginę niewinną ofiarą wojny, kilka dni później Stolica Apostolska wydaje komunikat, w którym wyjaśnia, co papież miał na myśli i jakie jest jego stanowisko wobec wojny. Skąd ten chaos?

GIAN FRANCO SVIDERCOSCHI: To w pierwszym rzędzie problem komunikacyjny. Nie pierwszy w ostatnich miesiącach. Trudno zrozumieć, co papież chce nam przekazać. Np. mówi, że chciałby odwiedzić oba kraje będące w stanie wojny. Ktoś powie – świetnie. Ale dlaczego najpierw chce pojechać do Moskwy, a dopiero potem do Kijowa? Najpierw odwiedzić agresora, a potem ofiarę? Albo dlaczego poszedł drugiego dnia inwazji do rosyjskiej ambasady w Rzymie? Po jakimś czasie sam wyjaśniał, że prosił o kontakt z Putinem. Mija już sześć miesięcy, jak Putin nie oddzwania. Takiego upadku autorytetu nie...