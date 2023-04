Crash test dla Niemiec. Kryzys tradycyjnej motoryzacji zagraża ich gospodarce

Kurs na prawo jazdy robiłem w Niemczech. Szczególnie jeden moment zapadł mi w pamięć, bo też dobrze ilustruje on szczególny – rzec można: intymny – stosunek Niemców do czterokołowców.

Akurat ćwiczyliśmy wjazd na autostradę. To obowiązkowa część kursu. Widocznie zbyt ślamazarnie włączałem się do ruchu, bo Enrico, mój instruktor, chwycił za kierownicę, dał gaz do dechy i sprawnie przejechał na skrajny lewy pas, tak abym następnie mógł wyprzedzić jadące prawym pasem ciężarówki. „Junge, Autobahn ist Krieg!” (Chłopcze, autostrada to wojna!) – wykrzyczał z radością małego chłopca.

Niemcy to jedyny kraj w Europie, w którym na autostradach można pruć do woli. Nie ma ograniczeń prędkości. Nie ma żadnych opłat. Jest natomiast ponad 13 tys. kilometrów autostrad (w Polsce to trochę ponad 1,2 tys. km). Dzięki nim można szybko przemieszczać się pomiędzy szesnastoma landami...