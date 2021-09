Covid w plecaku

Władze Indonezji deklarują, że będą odsyłać tzw. backpackersów, czyli podróżników stawiających na jak najniższe koszty pobytu. „Chwilowo ich tu nie chcemy” – przyznał minister do spraw morskich Luhut Panjaitan i dodał, że backpackersi nie przynoszą gospodarce znaczących wpływów, za to zwiększają ryzyko rozprzestrzenienia wariantu Delta. Poza tym bywają – jak się wyraził – obciążeniem dla miejscowego wymiaru sprawiedliwości.Podobne plany ma także Barcelona. Jak twierdzą hiszpańskie media, władze miasta pracują nad przepisami, które umożliwiłyby pobyt w zatłoczonej stolicy Katalonii jedynie turystom dysponującym co najmniej 700 euro na każdy dzień wizyty.

Na zdjęciu lotnisko Ngurah Rai na Bali, lipiec 2021 r. ©(P)