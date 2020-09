Coraz bliżej prawdy

Wielokrotny konferencyjny showman, który wyjaśnia mroczną tajemnicę w karkołomny sposób. Ile to już lat się pan Antoni pozornie buja, buja w obłokach, leci na oparach nie chcąc zejść na ziemię, a tak naprawdę niczym inspektor Columbo tylko zgrywa niezgułę.

Pan Antoni mógłby spocząć na laurach, udać się na zasłużony wypoczynek po trudach niebywałej żmudy, pokryć się patyną, ale nie, po wielokroć nie. Nigdy. On nigdy nie idzie na łatwiznę, nie zaśpiewa w chórze, nie zadowala się powierzchowną faktografią i logiką, tymi błyskotkami leniwych umysłów wiadomej proweniencji. On drąży, przy pomocy szerokiego grona ekspertów fedruje do prawdy. Plądruje ruiny rzeczywistości, aby wyciągnąć z nich nić, nić wiodącą do autorów zbrodni. Jak lodołamacz prze do prawdy, nieprawdaż? Ma to swoją cenę, ale są wartości, którymi nie można kupczyć, więc Polska od lat zapewnia panu Antoniemu komfort...