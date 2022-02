Antarktyda: Reaktywacja

Tak naprawdę mój głos pokonuje dużo większy dystans, bo rozmawiamy dzięki telefonii satelitarnej. Ale żeby cokolwiek usłyszeć, profesor i tak musi stać na zewnątrz, co przy antarktycznych chłodach i huraganowych wiatrach jest bardzo nieprzyjemne. – Dotarliśmy tu i ożywiliśmy stację. Teraz zabieramy się za cel numer dwa: bezpieczny powrót do domu – mówi uradowany geofizyk.

Prof. Lewandowskiemu w misji towarzyszą: geolożka Monika Kusiak i geomorfolog Adam Nawrot z Instytutu Geofizyki PAN oraz Wojciech Miloch, fizyk jonosfery z Uniwersytetu w Oslo. Wszyscy dotarli do Oazy Bungera na Ziemi Wilkesa we wschodniej części Antarktydy, do nieczynnej od 42 lat stacji polarnej im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. To pierwsza polska wyprawa naukowa na kontynentalną Antarktydę od ponad czterech dekad.

Polski wątek w historii polarnych części świata ma już ponad 100 lat. Zaczyna...