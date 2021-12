Afganistan: głód zajrzy w oczy

Nigdzie, zdaniem ONZ, nie doszło do tak spektakularnego upadku gospodarki i struktur państwa jak w Afganistanie. Ani tak gwałtownego, ani błyskawicznego. Państwo, które Amerykanie mozolnie konstruowali przez dwadzieścia lat wojny, zawaliło się, gdy tylko wyjechał z niego ostatni amerykański żołnierz.

Talibowie wkroczyli do Kabulu w połowie sierpnia. Cztery miesiące później afgańska gospodarka przestała praktycznie istnieć. Państwo odcięte od zagranicznej pomocy i pożyczek (stanowiły do tej pory trzy czwarte afgańskiego budżetu) wyzionęło ducha, zwłaszcza gdy do wojny i polityki doszła trwająca od lat susza i pandemia COVID-19.

W niewiele ponad sto dni afgańska gospodarka zanotowała nawet 40-procentowy spadek. Zamarły banki, a urzędy i przedsiębiorstwa przestały wypłacać ludziom zarobki. Większość pracowników sfery publicznej od lata otrzymała tylko jedną wypłatę. Ci,...