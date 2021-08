Emirat za republikę

Dziesiątego dnia po przejęciu rządów w Kabulu talibowie wyznaczyli nowego prezesa narodowego banku Da Afghanistan Bank. Zadanie to otrzymał mułła Abdul Kahar z północnej prowincji Dżauzdżan. Nowy prezes, posługujący się także imieniem hadżiego (tytuł ten przysługuje muzułmanom, którzy odbyli pielgrzymkę do Mekki) Muhammeda Idrisa, znany jest z pobożności i smykałki do interesów, ale nie ma żadnego wykształcenia ekonomicznego. Jego poprzednik, Adżmal Ahmadi mający dyplom Harvardu, uciekł z kraju zaraz po prezydencie Aszrafie Ghanim, który wyjechał do Dubaju. Abdul Kahar w finansach wprawiał się jako jeden z księgowych poprzedniego emira talibów, mułły Achtara Mansura, zabitego w 2016 r. w Pakistanie rakietą wystrzeloną z amerykańskiego, bezzałogowego samolotu.

Dzisiejszy prezes banku centralnego doradzał dotąd emirowi w interesach i zarządzał haraczami ściąganymi od wieśniaków...