Siła naszego wroga

W sobotę i niedzielę partyzanci z Tigraju zdobyli miasta Dessie i Kembolczę, położone w prowincji Amhara przy jednej z najważniejszych dróg w kraju. Trasa A-2 prowadzi z Addis Abeby do Makelie, stolicy Tigraju, ale przede wszystkim do Dżibuti i tamtejszego portu, jedynego okna na świat pozbawionej dostępu do morza Etiopii. Z zajętych miast do Addis Abeby partyzantów dzieli niecałe 400 km równą, dobrą drogą. W trwającej od roku wojnie partyzanci z Tigraju tak daleko na południe się jeszcze nie zapuścili.

W niedzielę wieczorem inni partyzanci z Armii Wyzwolenia Oromo zajęli miasto Kemise, leżące przy tej samej drodze, ale ponad 50 km dalej na południe, jeszcze bliżej Addis Abeby. Tigrajczycy, którzy w sierpniu zawarli z Oromami zbrojne przymierze, zamierzają połączyć z nimi siły i razem ruszyć na etiopską stolicę.

Tigrajscy komendanci zapowiadają, że z premierem Abiyem...