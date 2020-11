Warto zobaczyć

Obrazy bez autora

Dramat, reż. Florian Henckel von Donnersmarck, Niemcy/Włochy 2018, Cinemax, 4 XI, 10.40, 6 XI, 21.30

Z inspiracji biografią Gerharda Richtera powstał portret artysty ściganego przez demony nazizmu, ukąszonego przez socrealizm i uparcie szukającego własnej drogi. Na tle kilku dekad niemieckiej historii rozgrywa się intymna opowieść o narodzinach geniuszu. Film konkurował m.in. z „Zimną wojną” o statuetkę Oscara.

Król

Serial, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2020, premiera odc. 1, Canal+ Premium, 6 XI, 21.00, Canal+ 1, 6 XI, 22.00, Canal+ 4K Ultra HD, 6 XI, 22.30

Znakomita powieść, za kamerą twórca „Ostatniej rodziny” i do tego plejada aktorów, z Michałem Żurawskim, Arkadiuszem Jakubikiem i Magdaleną Boczarską na czele. Pierwsza serialowa adaptacja prozy Szczepana Twardocha przenosi nas do Warszawy 1937 r., do...