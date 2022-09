W Ukrainie. Zdjęcia Justyny Mielnikiewicz

JUSTYNA MIELNIKIEWICZ, polska fotografka, od 2003 roku mieszka w Tbilisi. Publikuje m.in. w „The New York Times”,„Le Monde”, „Stern”, „National Geographic” i „Wall Street Journal”. Laureatka World Press Photo, Canon Female Photojournalist Prize, Caucasus Young Photographer Award przyznawanej przez Magnum Foundation, Aftermath Project Grant oraz Eugene Smith Fund w 2016 roku. Swoje wieloletnie projekty opublikowała w albumach „Woman with a Monkey – Caucasus in Short Notes and Photographs”, „Ukraine Runs Through it” i ostatnio „GOGO Magazine”.