Szorstki diament

Odeszła jedna z najbarwniejszych postaci światowego kina – sir Sean Connery zmarł w wieku 90 lat w Nassau na Bahamach. W świetle kariery i przekonań politycznych aktora jest to symboliczne miejsce. Nie tylko znajduje się daleko od jego ukochanej Szkocji, ale też toczy się w nim akcja jednej z przygód Jamesa Bonda – serii, która wyniosła go na szczyt, by szybko stać się dlań irytującym ciężarem.

Kot z dżungli

Rajskie Bahamy z Bondem oglądamy w „Operacji piorun” (1965) Terence’a Younga. Connery jako 007 przez pół filmu porusza się w samych kąpielówkach lub spodenkach, jego masywna klata błyszczy w słońcu, a luksusowe lokacje, kluby nocne i naszpikowana palmami przyroda tworzą odurzającą mieszankę.

To czwarty, najbardziej elegancki odcinek cyklu – gustownie skrojony przez Younga, który sam słynął ze słabości do wystawnego życia i w dużej mierze odpowiada za styl,...