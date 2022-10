Skrzypce potrafią śpiewać

MAŁGORZATA NOCUŃ: Gościsz na światowych scenach muzycznych, nagrywasz płyty, otrzymujesz świetne recenzje. Teraz trwa Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Próbowałaś?

MARIA SŁAWEK: W wieku 23 lat wzięłam udział w Konkursie. W części środowiska muzycznego do dziś panuje przekonanie, że wygrana w konkursach tej rangi jest jedyną drogą prowadzącą do sukcesu. A ja odpadłam już po pierwszym etapie. Wtedy czułam, że to oznacza koniec. Straszny wstyd. Kilkanaście lat nauki gry na skrzypcach: rytuał codziennych ćwiczeń, przesłuchania, egzaminy, wyrzeczenia, no i po co to wszystko? Wydawało mi się, że ludzie nic, tylko szepczą po kątach: „Ale z niej dno”; „Ona się do niczego nie nadaje”, „Beznadzieja”. Stres wzmagał się tym bardziej, że jako świeżo upieczona absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie miałam objąć asystenturę na...